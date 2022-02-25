В Украине создали сервис "Прихисток" для предоставления и поиска жилья пострадавшим от войны

В результате очередного наступления российских войск на территорию Украины тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Волонтеры решили помочь им и создали специальный сервис.

Ресурс был разработан всего за сутки. Воспользоваться им могут те, кто хочет приютить у себя в доме срочно эвакуируемых людей, а также люди, которые были вынуждены покинуть дом из-за обстрелов украинских городов российскими войсками.

Интересно Разработчики-волонтеры запустили сервис, который поможет эвакуироваться

Как это работает

На главной странице сайта можно увидеть две главные кнопки: "Найти жилье" и "Предоставить жилье".

В первом случае необходимо указать область, в которую переехал пользователь. После чего становится доступным список вариантов жилья.

Функциональность позволяет посмотреть сколько доступно мест, где находится жилье и когда было добавлено.

Сейчас можно найти много свободных мест – от 2 до 12 в одном доме. Во втором случае речь, вероятно, идет о частных домах.

Также доступна кнопка "Позвонить" для связи.

Функция "Предоставить жилье" попросит у пользователя определенные данные – ту информацию, которая позже будет указана для искателей жилья.

Эффективным, пишет источник, сайт будет тогда, когда количество тех, кто просит мест защиты, будет равно количеству тех, кто их предоставляет.