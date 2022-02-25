Ресурс был разработан всего за сутки. Воспользоваться им могут те, кто хочет приютить у себя в доме срочно эвакуируемых людей, а также люди, которые были вынуждены покинуть дом из-за обстрелов украинских городов российскими войсками.

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Как это работает

На главной странице сайта можно увидеть две главные кнопки: "Найти жилье" и "Предоставить жилье".

В первом случае необходимо указать область, в которую переехал пользователь. После чего становится доступным список вариантов жилья.

Функциональность позволяет посмотреть сколько доступно мест, где находится жилье и когда было добавлено.

Сейчас можно найти много свободных мест – от 2 до 12 в одном доме. Во втором случае речь, вероятно, идет о частных домах.

Также доступна кнопка "Позвонить" для связи.

Функция "Предоставить жилье" попросит у пользователя определенные данные – ту информацию, которая позже будет указана для искателей жилья.

Эффективным, пишет источник, сайт будет тогда, когда количество тех, кто просит мест защиты, будет равно количеству тех, кто их предоставляет.

Напомним, компании Apple, Google, Meta выразили поддержку Украине. Представители каждой из них опубликовали соответствующие сообщения в своих соцсетях.