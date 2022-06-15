В Украине создали сервис для проверки подлинности чат-ботов: как воспользоваться

После 24 февраля госорганы запустили множество чат-ботов для объединения усилий против российских интервентов. Но враг не спит: русские создают фейковые копии, чтобы запутать пользователей и навредить передаче информации.

Ботчекер создали Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности месте с Госспецсвязью, Киберполицией и Минцифрой. Он поможет отсеять фейковые копии.

Интересно Теперь во "єВорог" можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле

Подробности

Сегодня с помощью ботов в Telegram можно сообщать о передвижении вражеской техники, узнать о действиях в случае чрезвычайной ситуации, связаться с волонтерами, получить помощь, зафиксировать преступления России и многое другое. К сожалению, не все они надежны. Часто в поиске можно найти по одному и тому же названию несколько разных чатов, которые отличаются только одним или несколькими символами в адресе, но полностью копируют оформление и аватар. Поэтому, чтобы случайно не передать информацию врагу, следует тщательно проверять все ресурсы, которыми вы пользуетесь.

Чтобы убедиться, что вы выбрали настоящего бота, воспользуйтесь сайтом Dovidka.info .

. Он максимально прост: достаточно просто вписать в поле для текста название бота или его URL. Далее перейдите по найденной информации.

Если вы введете название, система найдет вам правильного бота, его вариации, если такие доступны, а также укажет все известные фейки.

Если ввести уникальный ник, начинающийся с символа "@", сайт сразу покажет нужного вам бота, а ниже предоставит схожие.



Сервис нашел проверенного бота / Скриншот 24 канала



Сервис нашел фейкового бота / Скриншот 24 канала

Вот некоторые проверенные чат-боты, существующие в Telegram:

@stop_russian_war_bot – сюда можно сообщать об оккупантах, диверсантах и вражеской технике.

– сюда можно сообщать об оккупантах, диверсантах и вражеской технике. @stopdrugsbot – сообщайте о пропагандистах и лицах, раскрывающих местоположение украинских войск.

– сообщайте о пропагандистах и лицах, раскрывающих местоположение украинских войск. @ukraine_avanger_bot – о мародёрах и снарядах, которые не детонировали.

– о мародёрах и снарядах, которые не детонировали. @evorog_bot – бот "єВорог" для случаев, когда вы увидели оккупантов и можете сообщить об их расположении.

– бот "єВорог" для случаев, когда вы увидели оккупантов и можете сообщить об их расположении. @saveua_bot – найти или оказать помощь в разных регионах Украины.

– найти или оказать помощь в разных регионах Украины. @FastAid_bot – напомнит, как оказывать первую помощь

– напомнит, как оказывать первую помощь @war_crime_bot – сбор фактов нарушения прав человека и международных гуманитарных прав для будущих судов против России.

– сбор фактов нарушения прав человека и международных гуманитарных прав для будущих судов против России. @tribunal_ua_bot – сбор информации об убийствах гражданских, насилии и мародерстве.

– сбор информации об убийствах гражданских, насилии и мародерстве. @SaveEcoBot – документирование преступлений против окружающей среды.

– документирование преступлений против окружающей среды. @russian_war_tribunal_bot – бот от СБУ, собирающий все возможные доказательства.