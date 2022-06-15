Ботчекер создали Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности месте с Госспецсвязью, Киберполицией и Минцифрой. Он поможет отсеять фейковые копии.

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Сегодня с помощью ботов в Telegram можно сообщать о передвижении вражеской техники, узнать о действиях в случае чрезвычайной ситуации, связаться с волонтерами, получить помощь, зафиксировать преступления России и многое другое. К сожалению, не все они надежны. Часто в поиске можно найти по одному и тому же названию несколько разных чатов, которые отличаются только одним или несколькими символами в адресе, но полностью копируют оформление и аватар. Поэтому, чтобы случайно не передать информацию врагу, следует тщательно проверять все ресурсы, которыми вы пользуетесь.

Чтобы убедиться, что вы выбрали настоящего бота, воспользуйтесь сайтом Dovidka.info .

. Он максимально прост: достаточно просто вписать в поле для текста название бота или его URL. Далее перейдите по найденной информации.

Если вы введете название, система найдет вам правильного бота, его вариации, если такие доступны, а также укажет все известные фейки.

Если ввести уникальный ник, начинающийся с символа "@", сайт сразу покажет нужного вам бота, а ниже предоставит схожие.



Сервис нашел проверенного бота / Скриншот 24 канала



Сервис нашел фейкового бота / Скриншот 24 канала

Если вы обнаружили бота, которого в базе нет, то о нем можно сообщить Киберполиции.

Вот некоторые проверенные чат-боты, существующие в Telegram: