В Украине создали бота для фиксации экологического ущерба, нанесенного оккупантами
13 марта 2022 , 13:38Читати новину українською
Источник:SPEKA
Госэкоинспекция создала бот для фиксации ущерба, нанесенного украинской экологии российскими оккупантами. Работает он в Telegram.
В случае информации о причиненном ущербе переходите по ссылке. Бот называется "ЕкоШкода".
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О чем можно сообщить
Давайте взыщем с оккупанта максимальные размеры репараций, чтобы врагу больше не хотелось ступать на украинскую землю!
– говорят в Государственной экологической инспекции.
В чат-боте можно сообщить о таких нарушениях:
- Земля (взрывы, загрязнение земель опасными веществами, повреждение дамб очистных сооружений, другие загрязнения земли);
- ️воздух (в результате горения, взрывов, других событий);
- ️вода (утечка опасных веществ в водные объекты, повреждение очистных сооружений, другое);
- ️растения (уничтожение деревьев или лесных насаждений, пожары в лесах);
- ️животные (отравление или другой массовый падеж животных).