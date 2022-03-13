В Украине создали бота для фиксации экологического ущерба, нанесенного оккупантами

13 марта 2022 , 13:38
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Источник:

SPEKA

Госэкоинспекция создала бот для фиксации ущерба, нанесенного украинской экологии российскими оккупантами. Работает он в Telegram.

В случае информации о причиненном ущербе переходите по ссылке. Бот называется "ЕкоШкода".

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О чем можно сообщить

Давайте взыщем с оккупанта максимальные размеры репараций, чтобы врагу больше не хотелось ступать на украинскую землю!
– говорят в Государственной экологической инспекции.

В чат-боте можно сообщить о таких нарушениях:

  • Земля (взрывы, загрязнение земель опасными веществами, повреждение дамб очистных сооружений, другие загрязнения земли);
  • ️воздух (в результате горения, взрывов, других событий);
  • ️вода (утечка опасных веществ в водные объекты, повреждение очистных сооружений, другое);
  • ️растения (уничтожение деревьев или лесных насаждений, пожары в лесах);
  • ️животные (отравление или другой массовый падеж животных).

 

Автор: Олександр Гайдамашко