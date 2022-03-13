В случае информации о причиненном ущербе переходите по ссылке. Бот называется "ЕкоШкода".

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О чем можно сообщить

Давайте взыщем с оккупанта максимальные размеры репараций, чтобы врагу больше не хотелось ступать на украинскую землю!

– говорят в Государственной экологической инспекции.

В чат-боте можно сообщить о таких нарушениях: