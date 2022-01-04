В Украине создают экологический водородный двигатель: что о нем известно

Украинское предприятие взялось за разработку современных водородных двигателей. Для чего они нужны и кто их будет создавать – рассказываем дальше.

Разработкой занимается "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" – "Машпроект", входящий в состав ГК "Укроборонпром". Работы ведутся за собственные оборотные средства государственного предприятия.

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Водородный двигатель: для чего он нужен

Такие двигатели работают на экологически чистом топливе – водороде.

Они не только дадут возможность укрепить энергетическую независимость Украины, но и уменьшить выбросы парниковых газов и загрязнение окружающей среды.

Разработка водородных двигателей и их дальнейшее внедрение в промышленных масштабах может улучшить энергетическую безопасность Украины и качество воздуха, которым мы дышим. Переход к водородной экономике уже начался во всех развитых странах мира, Украина не пасет задних. Уже сегодня "Заря" – "Машпроект" работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от импорта энергоносителей. На сегодня мы делаем это за собственные оборотные средства, впрочем, надеемся, что это водородное направление будет поддержано и на государственном уровне,

– говорит генеральный директор ГП "НПКГ "Заря" – "Машпроект" Алексей Жуковец.

Сейчас ведутся работы по созданию испытательного стенда для разработки опытных образцов, испытаний и получения рабочих образцов камер сгорания для серийных и перспективных газотурбинных двигателей собственного производства.

Такой стенд будет использоваться предприятием и в дальнейших научно-исследовательских работах по развитию водородных технологий.

Данный этап планируют завершить в третьем квартале 2022 года.

Рабочий образец камеры сгорания на водородном топливе для газотурбинного двигателя мощностью в 25 мегаватт собираются изготовить в 2023 году.

После этого технологию собираются опробовать в реальных условиях. Этот этап пройдет на испытательной площадке "Каборга" в Николаевской области. И только после этого двигатели смогут поставлять потенциальному заказчику на реальную электростанцию.

Водородные двигатели заправляются сжатым водородом. Проходя через все химические реакции с участием кислорода внутри двигателя, на выходе получается водяной пар и электричество. Фактически, это тот же электрический двигатель, что и в обычном электрокаре, однако с несколько иным подходом. Если первый заряжается от электросети, накапливая энергию в литий-ионных батареях, то второй заправляется и создает эту энергию внутри. Среди преимуществ технологии – быстрая заправка (по сравнению с электрокарами, которые надо дольше заряжать), большая емкость, экологичность (не выбрасывает в атмосферу диоксид углерода), высокий КПД, бесшумная работа, независимость от наличия и цены нефти.