Как отмечают эксперты, активизировались хакерские группировки, подчиненные спецслужбам России. Следовательно, в СБУ решили активнее информировать украинцев о таких атаках, чтобы снизить уязвимость к этим атакам.
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Пример атаки
Так, в апреле зафиксировали кибератаку на ИТС (информационно-телекоммуникационные системы) органов государственной власти. Хакеры использовали документы, которые касались COVID-19. Конечно, они имели вредоносное программное обеспечение.
Если пользователи загружали эти файлы (через почтовые сообщения, группы в мессенджерах, прочее), то это приводило к поражению компьютеров. После этого хакеры могли загружать рабочие файлы на серверы злоумышленников.
Примеры хакерской атаки / Скриншоты СБУ
Куда обращаться
Если же пользователи стали свидетелями или жертвами атак, или же имеют другую информацию о возможных кибератаках, нужно обращаться в СБУ:
- incident@dis.gov.ua – для объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти;
- cvd@dis.gov.ua – для сообщений об обнаруженных уязвимостей в информационно-телекоммуникационных системах объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти);
- misp.gov.ua – платформа обмена индикаторами компрометации между объектами критической инфраструктуры и органами государственной власти, пользователи которых заранее подключены.