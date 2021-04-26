Как отмечают эксперты, активизировались хакерские группировки, подчиненные спецслужбам России. Следовательно, в СБУ решили активнее информировать украинцев о таких атаках, чтобы снизить уязвимость к этим атакам.

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Пример атаки

Так, в апреле зафиксировали кибератаку на ИТС (информационно-телекоммуникационные системы) органов государственной власти. Хакеры использовали документы, которые касались COVID-19. Конечно, они имели вредоносное программное обеспечение.

Если пользователи загружали эти файлы (через почтовые сообщения, группы в мессенджерах, прочее), то это приводило к поражению компьютеров. После этого хакеры могли загружать рабочие файлы на серверы злоумышленников.

Примеры хакерской атаки / Скриншоты СБУ

Куда обращаться

Если же пользователи стали свидетелями или жертвами атак, или же имеют другую информацию о возможных кибератаках, нужно обращаться в СБУ: