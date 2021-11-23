Приложение называется WhiteribbonUA. Оно должно стать персональной службой безопасности для женщин.
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Приложение имеет дизайн-обманку
Приложение имеет дизайн, напоминающий календарь для лунного цикла женщины. Посол доброй воли "Білої стрічки Україна" Татьяна Рамус рассказала, что это должно стать дополнительной защитой от обидчика, в случае если он проверяет телефон жертвы.
Чтобы активировать приложение и позвать на помощь, надо задержать палец на верхней иконке приложения, и там появится скрытое меню. В нем есть 3 категории:
- экстренная помощь жертве (владельцу приложения или кому-то другому);
- ведение учета фактов ("дневник", где можно фиксировать факты насилия, не сохраняя фото на телефоне);
- предоставление информации для выявления признаков домашнего насилия;
WhiteribbonUA имеет связь с полицией
Основной функцией приложения является прямая связь с полицией. Кроме того, там собраны все номера телефонов служб для экстренного вызова и есть возможность поиска ближайшего к вам центра поддержки.
Если же жертве необходимо сбежать, в специальном разделе есть инструкция, как срочно собрать сумку и что надо с собой взять.
Как работает приложение WhiteribbonUA: смотрите видео