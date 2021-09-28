В Украине презентовали мобильное приложение "еСуд"

В Украине 28 сентября появилось мобильное приложение "еСуд", которое уже доступно для свободной загрузки в GooglePlay и AppleStore. Его презентовала Государственная судебная администрация.

Приложение должно сделать доступ к "электронному суду" через мобильные устройства и смартфоны более удобным.

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Как отмечают разработчики, это приложение позволяет:

получать пуш-уведомления о поступлении в электронный кабинет новых документов и изменении положения дел, в которых пользователь является участником или участницей;

пересматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет;

просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете;

просматривать доверенности и ордера в кабинете пользователя;

аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь.

Кроме того," еСуд " может значительно упростить доступ к правосудию жителям отдаленных населенных пунктов и неподконтрольной правительству Украины территории, а также всем другим жителям.

Презентация приложения "еСуд" / Фото ГСА Украины

Как рассказал заместитель председателя Государственной судебной администрации Украины Сергей Чернуцкий, идею сгенерировали учитывая пожелания пользователей подсистемы "Электронный суд". Ее основную версию тестировали с 2018 года.

Они высказались о необходимости разработки мобильной версии приложения, чтобы доступ к "электронному суду" был удобнее через мобильные устройства и смартфоны,

– сказал Чернуцкий.

По словам разработчиков приложения, бюджет проекта составляет примерно 360 тысяч гривен, но эти расходы взяло на себя представительство ПРООН в Украине.