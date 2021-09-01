Кременчугский автомобильный завод сегодня является одним из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей. Предприятие занимается выпуском самосвалов, тягачей, лесовозов, различных хозяйственных машин и прицепной техники. Кроме того, производит для них запчасти. Все модели исключительно бензиновые. Теперь же руководство задумалось над освоением электрической тяги.

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Что известно

Все идет к электрической тяге. Тяга уже идет в армию, коммерческие автомобили и мы над этим работаем. В этой концепции стоят электрические грузовые автомобили, электрические автобусы и электрические коммерческие автомобили экономкласса. Мы электроавтомобили никогда не выпускали, но сейчас работаем с проектантами над этим... В планах акционеров и руководства завода это и это большой шаг вперед и большая наша надежда,

– заявил Роман Черняк, гендиректор частного акционерного общества "АвтоКрАЗ".

Других подробностей, к сожалению, пока нет. Также неизвестно, когда может появиться первая машина.

В перспективе автобусы завода могут выехать на улицы украинских городов в виде общественного транспорта, заменив собой традиционные бензиновые. Кроме того, электрические машины смогут привлекаться также для нужд армии.

Напомним, ранее КрАЗ выиграл тендер на поставку грузовиков для армии США, а впоследствии получил контракт на полноприводные шасси для одной из стран ЕС. За 63 года своего существования завод еще не делал электрических машин. В Украине на этом рынке также присутствует компания "Електропрайд", однако она занимается выпуском легковых транспортных средств.