В Украине подорожает мобильная связь в 2021 году
Украинские мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" будут повышать стоимость некоторых тарифных планов.
Повышение запланировано на 2021. Повышение коснутся пакетов, которым уже несколько лет, сообщает Интерфакс-Украина.
Интересно Государство в смартфоне: как Дия за год упростила жизнь украинцев
Киевстар
Этот мобильный оператор в 2021 году отменит некоторые контрактные тарифы, которым около 3 лет. Как говорят в компании, этими тарифами пользуется около 1,5% абонентов. Им предлагают перейти на другие тарифы, конечно они будут дороже.
В компании также добавляют, что рост тарифов связан с влиянием инфляции, ростом курса валют, а также необходимостью увеличения инвестиций в развитие сети.
Vodafone
Этот оператор готовит о повышении цены на связь для абонентов, использующих нишевые архивные тарифные планы. Они уже недоступны для подключения.
Как говорят у оператора, возросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, растут расходы на поддержание инфраструктуры, поэтому и увеличивается цена на услуги.
Интересно Эксперты определили лидеров на рынке кнопочных телефонов
lifecell
Оператор повышает стоимость для 7 устаревших тарифных планов, часть из которых – акции, где оператор гарантировал стоимость только до конца декабря 2020 года. Повышение в компании объясняют ростом инвестиции в расширение 4G-сети.
Поделиться новостью