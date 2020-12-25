Украинские мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" будут повышать стоимость некоторых тарифных планов.

Повышение запланировано на 2021. Повышение коснутся пакетов, которым уже несколько лет, сообщает Интерфакс-Украина.

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Киевстар

Этот мобильный оператор в 2021 году отменит некоторые контрактные тарифы, которым около 3 лет. Как говорят в компании, этими тарифами пользуется около 1,5% абонентов. Им предлагают перейти на другие тарифы, конечно они будут дороже.

В компании также добавляют, что рост тарифов связан с влиянием инфляции, ростом курса валют, а также необходимостью увеличения инвестиций в развитие сети.

Vodafone

Этот оператор готовит о повышении цены на связь для абонентов, использующих нишевые архивные тарифные планы. Они уже недоступны для подключения.

Как говорят у оператора, возросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, растут расходы на поддержание инфраструктуры, поэтому и увеличивается цена на услуги.

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lifecell

Оператор повышает стоимость для 7 устаревших тарифных планов, часть из которых – акции, где оператор гарантировал стоимость только до конца декабря 2020 года. Повышение в компании объясняют ростом инвестиции в расширение 4G-сети.