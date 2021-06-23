Экономит бумагу, время и деньги: в Украине почти год тестируют электронные больничные

В Украине пока тестируют электронные больничные листы. По словам Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, это позволит врачу выписывать электронные больничные с минимальным количеством действий, а еще позволит сэкономить немало ресурсов.

Он подчеркнул, что цифровизация больничных сохранит нашей стране миллиарды гривен. К тому же благодаря электронным больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере, а также сэкономить бумагу, время и деньги украинцев.

К теме В Украине заработали электронные больничные: как получить больничный онлайн

Для того, чтобы оформить электронный больничный, пациенту достаточно обратиться к своему семейному врачу или прийти на осмотр. Далее он создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его квалифицированной электронной подписью.

Впоследствии украинец получает об этом уведомление от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом также пациент получит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

Пенсионный фонд и работодатель не будут знать диагноз работников.

"Внедрение электронного больничного позволит работодателю и Фонду социального страхования видеть в первый день, что застрахованное лицо заболело и в какой больнице или какой семейный врач сформировал медицинское заключение", – пояснил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик.

Е-больничній нельзя будет оформить задним числом

Оформить такой документ задним числом уже точно не получится. "В системе показывается информация о медицинском учреждении, враче, который выписал информацию. Там есть аналитика относительно того, если происходит определенные аномалии", – подчеркнул заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

В Минцифры уверены, что такими нововведениями удастся побороть недобросовестных врачей, которые за определенную компенсацию выписывали больничные листы.

Если мы будем видеть, что какое-то заведение этим занимается, мы будем принимать решение об отключении его от центрального компонента E-Health, чтобы он не мог делать этого. Или будем передавать информацию в правоохранительные органы,

– отметил Ярослав Кучер.

Формировать электронные больничные могут врачи как в медучреждениях, в частности, частных, так и врачи-ФЛП, которые имеют лицензию на медицинскую практику. В Минздраве прогнозируют, что полноценно заработают письма нетрудоспособности онлайн уже 1 сентября 2021 года.

Пока идет переходный период врачам разрешено выдавать как электронные, так и бумажные больничные. Но есть исключение. Если больничный открыли в бумажной форме, то так же должны его и закрыть.