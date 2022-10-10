Атака России привела к перебоям со связью и мобильным интернетом, – Госспецсвязи

Массированная ракетная атака россиян привела к перебоям с мобильным интернетом и кое-где – мобильной связью в разных регионах страны. Операторы занимаются восстановлением инфраструктуры.

Как сообщает 24 канал, в результате массированной ракетной атаки России по Украине в разных регионах были зафиксированы проблемы со связью и мобильным интернетом. Это подтвердили в Госспецсвязи. Соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале ведомства.

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Причина перебоев

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) фиксирует перебои в работе базовых станций мобильных операторов в ряде регионов Украины. В частности, перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире. Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью собственно мобильной связи,

– отмечают в ведомстве.

Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора.

Когда связь будет восстановлена

В госспецсвязи отметили, что операторы и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи, ведь доступ украинцев к связи – среди приоритетов государства.

Также в ведомстве напомнили о необходимости сохранять тишину онлайн и не распространять фото- или видеоматериалы с результатами ударов по объектам телеком-инфраструктуры.

Массированная ракетная Россия атака по Украине.

Напомним, что с утра 10 октября взрывы прогремели в:

Ровенской;

Львовской;

Тернопольской;

Хмельницкий;

Днепропетровской;

Житомирской;

Полтавской;

Харьковской;

Николаевской;

Сумской;

Ивано-Франковский;

Киевская область и Киев.

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