Больше всего жалоб в Украине – в Киеве и Львове. Досталось также оккупантам: там зацепило Москву.

Интересно Сервис "белых хакеров" HackerOne отключил пользователей из Украины: что произошло

Что происходит

Причины сбоя пока неизвестны.

С начала активной фазы войны России против Украины сервис работал со сбоями из-за огромного наплыва пользователей и нагрузки на серверы.

Теперь он вообще недоступен.

Динамика жалоб на работу Telegram / Скриншот 24 канала

Больше всего, судя по данным DownDetector, пострадали Украина и Россия.

Чуть меньше – страны ЕС.

Из США практически нет жалоб.

Красным обозначена наибольшая интенсивность сообщений о недоступности мессенджера / Скриншоты 24 канала

На 11:21 работа сервиса возобновлена. О причинах сбоя не сообщают.