Больше всего жалоб в Украине – в Киеве и Львове. Досталось также оккупантам: там зацепило Москву.
Интересно Сервис "белых хакеров" HackerOne отключил пользователей из Украины: что произошло
Что происходит
- Причины сбоя пока неизвестны.
- С начала активной фазы войны России против Украины сервис работал со сбоями из-за огромного наплыва пользователей и нагрузки на серверы.
- Теперь он вообще недоступен.
Динамика жалоб на работу Telegram / Скриншот 24 канала
- Больше всего, судя по данным DownDetector, пострадали Украина и Россия.
- Чуть меньше – страны ЕС.
- Из США практически нет жалоб.
Красным обозначена наибольшая интенсивность сообщений о недоступности мессенджера / Скриншоты 24 канала
На 11:21 работа сервиса возобновлена. О причинах сбоя не сообщают.