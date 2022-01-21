Ранее оглашались планы новой украинской космической программы: 7 спутников и космодром до 2025 года. Со спутниками все проще, хотя и существуют сомнения относительно возможности построения и запуска 6 единиц аппаратов до 2025 года (учитывая темпы запуска "Сич 2-30"). Но остается "вопрос космодрома": где и зачем?

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 105 спутниками на борту / Фото SpaceX Flickr

Украинский космодром на украинской земле

Появилась информация, что локация для сооружения космодрома найдена – это побережье Черного моря на границе Одесской и Николаевской областей. Казалось бы, замечательное место, ведь есть куда сбрасывать отработанные ступени ракет-носителей – прямо в Черное море. Но всегда есть это "но".

В частности, ранее журналист 24 канала общался с руководителем самого популярного на постсоветском пространстве интернет-ресурса космической тематики Alpha Centauri. Павел Поцелуев более чем скептически относится к идее сооружения национального космодрома.

В Украине невозможно построить собственный космодром. Любой, кто утверждает обратное – просто врет. Единственная возможность иметь космодром для наших ракет – сотрудничать с другими государствами. Например, с Канадой,

– рассказывает Павел Поцелуев, руководитель проекта Alpha Centauri.



Вероятная зона, где будет построен украинский космодром / Скриншот из Google Maps

Почему нельзя просто взять и сбросить отработанную ступень в Черное море

Черное море – это не безлюдный океан. Там довольно тесный трафик движения кораблей, а потому возникает опасность попадания отработанной ступени или даже целой ракеты, потерявшей контроль, в гражданское судно.

Более того, за Черным морем расположена Турция, которая также не будет в восторге, если с неба посыплются ракеты. Кстати, в материале РБК сразу же указывается, что, "строительство космодрома потребует согласования с Турцией, поскольку существуют риски падения отработанных ступеней ракеты на ее территорию".

Один из руководителей космической компании Maritime Launch Services украинец Ярослав Пустовой также отмечает, что "страна, которая проводит запуск, несет абсолютную ответственность за убытки на Земле или объекты в воздухе".

Пока на тех технологических решениях, которые существуют, нужно куда-то сбрасывать первую и вторую ступень. И пока некуда... Страхование сколько будет стоить! Даже если математика сработает, кто же застрахует этот запуск?

– рассказывает 24 каналу Ярослав.

Целесообразность

Потребность в собственном космодроме для Украины выглядит весьма сомнительной. Например, во время запуска "Сич 2-30" мы воспользовались услугами компании SpaceX. Когда же теперь ждать следующий запуск украинского спутника – неизвестно. Поэтому и возникает вопрос: для чего Украине собственный космодром, если мы не сможем загрузить его запусками?

Кроме этого следует помнить, что комплекс сооружений для космодрома – это дорогая "игрушка". Есть запуски, или нет – все следует поддерживать в надлежащем состоянии, а это миллионы гривен. Не проще ли будет приобрести услугу запуска в частной компании?

Партнеры

Не будем забывать также о партнерских отношениях Украины и канадской частной космической компании Maritime Launch Services. Канадцы построят космодром и стартовую площадку, с которой будут осуществляться пуски украинской ракеты-носителя "Циклон-4М". Maritime LS будут ориентированы на космический рынок на солнечно-синхронной и полярной орбитах.

Это важно! Maritime Launch Services покупает ракету-носитель "Циклон-4М" и она после этого переходит в полную собственность компании. Но до самого момента старта надзор и обслуживание ракеты ведут исключительно украинские специалисты. Это необходимо для того, чтобы уберечь критические украинские национальные технологии от возможности потери.

Учитывая место расположения гипотетического будущего украинского космодрома, он также будет ориентирован на полярную и солнечно-синхронные орбиты (запуски будут происходить в сторону юга). Но почему-то было принято решение не покупать услугу запуска у канадских партнеров из Maritime Launch Services.

Также интересен следующий момент: "наш" космодром и космодром Maritime LS ориентированы на одинаковые орбиты. Не станет ли это причиной кризиса в партнерских отношениях, если Украина начнет продавать услуги запуска, например, Европе или другим странам? Сомнительно, что исключительно украинскими спутниками можно будет нагрузить "наш" космодром, а потому продажа услуг запусков полезного груза – это неплохая идея, которая позволит по крайней мере частично компенсировать стоимость строительства и эксплуатации (а может и полностью).

При таком сценарии Украина, которая продает партнерам из Канады ракету-носитель "Циклон-4М", становится прямым конкурентом этих партнеров да и еще, вероятно, будет использовать тот же носитель. Как это отразится на двусторонних отношениях? Справится ли украинское производство с "работой на два фронта", когда нужно строить ракеты и для Украины, и для Канады?

Конечно, пока нет четкого понимания относительно того, как будет вестись эксплуатация космодрома и будет ли он вообще построен. Но, по личному мнению автора, "минусы" значительно перевешивают "плюсы": космодром дорогой и банально не нужен, учитывая количество украинских запусков. Более того, это может разрушить отношения с партнерами из Канады и мы несем репутационные потери.

Обратите внимание! В статье преобладает личное мнение автора. Редакция Техно 24 и 24 канала может с ним не соглашаться!