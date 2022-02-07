Новинку разработало предприятие Kozak-EV, которое расположено в Днепре. Как отметили в компании, выбрали именно украинского производителя, потому что эти авто хорошо знакомы, легки в обслуживании, а их запчасти дешевые и всегда есть в наличии.

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Не изготавливают "с нуля"

Машины изготавливают не "с нуля", а берут на переоборудование. В машину с пробегом мастера встраивают тяговый электромотор, батарею и другие детали, которые необходимы электромобилю.

Такие электрокары существуют в 3 модификациях. В зависимости от них они могут проехать от 130 до 230 километров без подзарядки.

Переоборудованные авто могут проехать до 230 километров на одном заряде / Фото Kozak-EV

Отмечается, что переоборудованную электромашину можно заряжать от обычной розетки. Кроме того, с помощью специального переходника есть возможность воспользоваться електрозаправкой.

Авто можно заряжать на электрозаправках и от обычных розеток / Фото KozakEV

Что входит в цену

В цену переоборудования входит:

установка комплекта на машину;

согласование переоборудования и получения экспертизы в "Государственном автотранспортном научно-исследовательском и проектном институте";

получение сертификата ОТК;

помощь при замене техпаспорта с отметкой "электро" в сервисном центре;

гарантийные обязанности на комплект переоборудования.

Компания хочет выпустить собственное авто / Фото Kozak-EV

В компании отметили, что в будущем они хотят выпускать собственное авто, на основе отработанных технологий. Кроме того, в сотрудничестве с дизайнерами, планируют создать современный и легкий кузов для повышения производительности и комфортности электрокару.

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Комплектации электрокара

Базовая комплектация, которая стоит 3700 долларов, имеет батарею на 12 кВт/ч. Отмечается, что такое авто на одной подзарядке проезжает по городу около 100 километров, а на трассе – 130 километров. При этом максимальная скорость составляет 80 километров в час. Кроме того, время зарядки батареи занимает 5 – 6 часов.

Средняя по цене комплектация переоборудования обойдется в 4400 долларов. В машину монтируют батарею на 16 кВт/ч. Максимальная скорость такого авто достигает 90 километров в час. В то же время на зарядку электрокара придется потратить 6 – 7 часов.

За 5500 долларов можно приобрести машину на 24 кВт/час. На ней можно преодолеть без подзарядки по городу – до 200 километров, а на трассе – 230 километров. Максимальная скорость такого электрокара 80 километров в час. Чтобы зарядить батарею нужно будет 9 – 10 часов.

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