Министерство цифровой трансформации работает над внедрением 5G в Украине. Уже в декабре 2021 году должны запустить продажу лицензий на 5G для украинских мобильных операторов.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, главная задача тендера – дать возможность бизнесу тестировать технологию.

К теме 5G оказалась значительно экологичнее чем другие сети

Поэтому уже в этом году в Украине должны появиться 3 центра для тестирования 5G.

Это очень важно, поскольку эта технология прежде всего интересна для бизнеса, который будет создавать программное обеспечение и оборудование. К тому же 5G позволяет повысить эффективность рабочего процесса и оптимизировать затраты,

– сказал министр.

Кстати, Европейский Союз планирует покрыть 5G всю территорию до 2025 года.

4G в Украине

В то же время в Минцифре будут в дальнейшем придерживаться курса по распространению 4G в Украине. Уже через 3 года 95% жителей Украины должны получить доступ к 4G.

"4G – это наш приоритет, если мы говорим о мобильной связи. У нас есть четкий план покрытия территории, а в базовых KPI — за три года подключить 95% населения к 4G-интернету", – сказал Федоров.