Как в Украине будут облагать налогом Facebook и Netflix: Гетманцев назвал детали
На крупные зарубежные технокорпорации не будут вводить дополнительный налог в Украине. Однако компании, которые не являются резидентами, вроде Facebook или Netflix, таки заставят платить налог на добавленную стоимость из тех электронных услуг, которые они продают украинцам.
Источник:Громадське
Деталями поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Интересно Доходы крупнейших ИТ-гигантов стремительно выросли во время пандемии:
Он заявил, что НДС должны платить все, но пока в законодательстве нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность". Именно поэтому работают над законом №2634, который должен ввести облегченный механизм уплаты НДС техногигантами.
Дистанционная регистрация в электронном кабинете, оплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно", – заверил Гетманцев.
Он также добавил, что Facebook и Viber согласились платить НДС в Украине.
Стоимость услуг вырастет
Вместе с тем Гетманцев прогнозирует, что некоторые услуги, которые техногиганты предоставляют в Украине, подорожают из-за налога.
Ранее о подорожании услуг предупреждал руководитель политических вопросов Киевской школы экономики Павел Кухта. В частности, эксперт предположил, что услуги корпораций подорожают на такую же сумму, каким будет размер налога.
"Если это будут дополнительные расходы для компании, то и для пользователей тоже. Они начнут закладывать это в стоимость услуг", – считает Кухта.
Что известно о законопроекте №2634
Он предлагает взимать НДС электронных услуг (услуги, предоставляемые через интернет), поставляемых украинцам нерезидентами. НДС составляет 20% и его включат в стоимость электронных услуг.
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