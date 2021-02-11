На крупные зарубежные технокорпорации не будут вводить дополнительный налог в Украине. Однако компании, которые не являются резидентами, вроде Facebook или Netflix, таки заставят платить налог на добавленную стоимость из тех электронных услуг, которые они продают украинцам.

Деталями поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Интересно Доходы крупнейших ИТ-гигантов стремительно выросли во время пандемии:

Он заявил, что НДС должны платить все, но пока в законодательстве нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность". Именно поэтому работают над законом №2634, который должен ввести облегченный механизм уплаты НДС техногигантами.

Дистанционная регистрация в электронном кабинете, оплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно", – заверил Гетманцев.

Он также добавил, что Facebook и Viber согласились платить НДС в Украине.

Стоимость услуг вырастет

Вместе с тем Гетманцев прогнозирует, что некоторые услуги, которые техногиганты предоставляют в Украине, подорожают из-за налога.

Ранее о подорожании услуг предупреждал руководитель политических вопросов Киевской школы экономики Павел Кухта. В частности, эксперт предположил, что услуги корпораций подорожают на такую же сумму, каким будет размер налога.

"Если это будут дополнительные расходы для компании, то и для пользователей тоже. Они начнут закладывать это в стоимость услуг", – считает Кухта.