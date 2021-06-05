В Украине будет "огненное кольцо": когда можно увидеть необычное солнечное затмение

На Земле 10 июня можно будет наблюдать необычное астрономическое явление – кольцевое солнечное затмение. Оно в этом году будет проходить днем.

Кольцевое солнечное затмение случится тогда, когда луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.

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Солнечное затмение будет видно в Украине

Затмение начнется в 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов,

– говорится в сообщении.

Лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России, частично "огненное кольцо" смогут видеть и в Украине.

В NASA сообщают, что процесс затмения растянется с 11:47 до 16:50 по киевскому времени.

В прошлом году жители Земли могли наблюдать кольцевое солнечное затмение 21 июня. Такое солнечное затмение можно наблюдать, когда Луна находится как можно дальше от Земли. Спутник не полностью заслоняет солнце и словно попадает в кольцо из пламени.