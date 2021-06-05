Кольцевое солнечное затмение случится тогда, когда луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.
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Солнечное затмение будет видно в Украине
Затмение начнется в 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов,
– говорится в сообщении.
Лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России, частично "огненное кольцо" смогут видеть и в Украине.
В NASA сообщают, что процесс затмения растянется с 11:47 до 16:50 по киевскому времени.