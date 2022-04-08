Кратко об игре

Очевидно, что созданию игры предшествовала перепалка Илона Маска и Рамзана Кадырова в твиттере, после того, как известный миллиардер вызвал российского диктатора на поединок . Кадыров тогда написал Маску, что он слишком слаб для того, чтобы быть соперником Путина и вообще ему лучше сменить имя на Илона.

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Интересно, что Маск быстро отреагировал на такой упрек и действительно изменил имя аккаунта, однако он отметил, что если Путин боится выходить на поединок, то Маск будет использовать только левую руку.

Сыграть в игру Musk vs Putin можно по этой ссылке .

В игре избиение российских извергов происходит на улицах разрушенного Мариуполя, где на фоне раздается ремикс на песню " Ой у лузі червона калина " в исполнении лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка. Маск таки использует попеременно то левую, то правую руку, делая Кадырову и Путину громкие оплеухи.



Уничтожение Путина в игре Musk vs Putin / Скриншот 24 канала



Избиение Кадырова (Дона) / Скриншот 24 канала

Игра позволяет немного "отвести душу" и понять одну простую истину – победа непременно будет за Украиной!

Поединки в игре продолжаются не так долго, как хотелось бы, зато их можно повторять раз за разом. Кроме того, что от игры можно получить эмоциональное удовольствие, можно также сделать доброе дело и задонатить для спасения украинских жизней, перейдя по ссылке в самой игре или прямо здесь .