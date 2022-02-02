Украинцы смогут получить COVID-сертификаты на электронную почту

Сегодня сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить в приложении "Дия", или же на одноименном портале. В правительстве сообщили, что работают над реализацией получения сертификата и на электронную почту.

В частности об этом сообщил депутат "слуг" Тарас Мельничук, который является постпредом правительства в Верховной Раде. Также министерства получили задание разработать проекты Порядка ведения реестра COVID-сертификатов в центральной базе данных электронной системы здравоохранения.

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Кроме того, должен появиться и Порядок отзыва и учета отмененных COVID-сертификатов. Когда именно украинцы смогут получить сертификат о прививках от COVID-19 на электронную почту пока неизвестно.

"Бустерные" сертификаты в "Дии"

Накануне в приложении "Дия" заработали сертификаты вакцинации против COVID-19 так называемыми бустерными дозами. Срок действия такого сертификата составит 270 дней со времени получения бустерной прививки.

Как получить сертификат о "бустере"

Сгенерировать документ можно после того, как вам сделали прививку и внесли соответствующую запись в электронную систему здравоохранения.

Для этого в приложении "Дия" просто нужно нажать на "Услуги", выбрать "Сертификаты о вакцинации от COVID", указать необходимую информацию и дождаться, когда приложение "подтянет" нужный сертификат, об этом вы получите уведомление.

Кроме COVID-сертификата, украинцы, получившие бустер, смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Документ выдается по месту прививки или у семейного врача и будет действующий 270 дней.

Кстати, получить бустерную дозу прививки несложно. Можно обратиться за направлением к своему семейному врачу, самостоятельно записаться в пункт или центр вакцинации выбрав нужный на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19. Также записаться можно в приложении Helsi.