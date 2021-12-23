В ноябре 2020 года на расстояние 480 километров от Земли поднялся и маневрировал спутник CubeSat. Только через год – после всех испытаний и проверок – об уникальной разработке Дмитрия Рафальского и Станислава Дудина всему миру рассказали со страниц известного научного журнала Nature.

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Ученые, в том числе и NASA, более 20 лет пытались использовать для двигателей йод, но первым удалось это французской компании ThrustMe.

В соответствующей интернациональной команде и работают харьковчане Дмитрий Рафальский, выпускник Физико-технического факультета Харьковского национального университета имени Каразина, и его научный руководитель Станислав Дудин.



Соответствующее устройство уже назвали музейным экспонатом / Фото 24 канала

Эксперт по исследованию плазмы Станислав Дудин отметил, что речь идет о именно том устройстве, на котором Дмитрий Рафальский делал свою кандидатскую диссертацию.

Испытание йода для двигателей

Ученый вспомнил, Дмитрий Рафальский в соответствующей лаборатории изучал свойства плазмы. И уже во Франции продолжил работу, создав электрическую силовую установку с йодным двигателем для спутника NPT30-I2. Газообразный йод может заменить все, что сейчас используют для космоса.

Испытания йода для двигателей ученые уже назвали историческими. В университете, где начинал новатор Дмитрий Рафальский, убеждены, об их выпускнике космическое комьюнити вспомнит еще не раз.

Он не остановится, потому что он не может. Ему это нравится, тут не деньги главное, а то, что это такой человек. Он – ученый. Он что-то придумал, а еще он это воплотил. Игорь Гирка Директор Института физико-технический факультет ХНУ имени Каразина

Первый спутник на йоде уже находится на орбите. Разработчики продолжают исследования таких двигателей, и как только их начнут использовать массово – это не только сэкономит деньги космическим агентствам, но и поможет решить проблему с мусором вне Земли.

Нейодовые спутники остаются на орбите мертвым грузом, а йодированные, вероятно, могут возвращать.

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