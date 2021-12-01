Согласно отчету The Mobile Economy Europe 2021, ожидается, что к 2026 году мобильный трафик передачи данных в регионе увеличится в пять раз, что больше, чем в Западной Европе и Северной Америке.

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Соответствующий отчет "Экосистема мобильных приложений Центральной и Восточной Европы", который подготовила компания AppsFlyer совместно с Google, предлагает результаты исследования, как эти тенденции повлияли на экосистему мобильных приложений в Центральной и Восточной Европе, в частности в Украине.

Как в Украине изменилась мобильная связь за последние годы

По результатам исследования, общее количество установлений приложений в Украине выросло на 31%, а расходы на них – на 42%.

Количество установлений программ на Android увеличилось на 33%, а на iOS на 19%.

Поскольку COVID-19 резко изменил способы взаимодействия потребителей с банками и управления своими деньгами, исследование показало заметный рост в Украине установлений приложений для контроля личных финансов – на 82%.

Это самый большой подъем в этом секторе среди всех стран, где проводилось исследование.

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, приложения для электронной коммерции также получили толчок, поскольку люди больше обращались к своим телефонам, чтобы покупать товары. В период с июля 2020 года по январь 2021 года, накануне праздничного периода, количество установлений приложений для покупок выросло на 63%, а расходы из-за них выросли на 43% за тот же период.

Расходы в приложениях выросли на 42% на Android и на 60% на iOS против прошлого года.

На обеих платформах более 20% этих расходов пришлось на январь и февраль 2021 года во время праздничного периода.

При этом за период с января по сентябрь 2021 года расходы в приложениях Android и iOS снизились на 31% и 46% соответственно.

Поскольку люди тратят больше времени на свои телефоны, загружая приложения, доход от рекламы в приложениях вырос на 288% по сравнению с прошлым годом. В период с апреля по сентябрь 2021 года доход от рекламы в приложениях на iOS вырос на 9%, тогда как на Android – на 31%.

В отчете проанализированы 1200 приложений и 700 миллионов загрузок в 8 странах региона (Беларусь, Чешская Республика, Греция, Венгрия, Казахстан, Польша, Румыния, Украина) в период с июля 2020 года до сентября 2021 года. Если в отчете говорится о сравнении с прошлым годом, сравниваются результаты 3 квартала 2020 года с 3 кварталом 2021 года, если не указано иное.

Важно! Больше информации на сайте Think with Google, ознакомиться с полным текстом отчета можно здесь.