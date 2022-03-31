Украинцы получили бесплатный доступ к платным приложениям Translator Guru та Scan Guru

31 марта 2022 , 17:00
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Компания Universe предоставила бесплатный доступ украинцам к двум своим приложениям на платформе iOS. Речь идет о приложениях для перевода и копирования документов.

Как сообщает 24 канал, украинцам стали бесплатно доступны две ранее платные программы Translator Guru и Scan Guru. Это полезные инструменты, которые могут помочь во многих сценариях.

 

Что известно о программах

Приложение  Translator Guru  поддерживает более 100 языков и перевод с помощью камеры, которая работает так, как в приложении Google Объектив – наводите камеру на иностранный текст и получаете перевод в режиме реального времени прямо на экране смартфона. 

Кроме того, в программе есть встроенный словарь, разговорник и переводчик-клавиатура для мессенджеров. Программа также доступна для работы на смарт-часах Apple Watch.


Приложение-переводчик Translator Guru / Скриншот 24 канала

Что касается программы  Scan Guru, то это приложение помогает копировать документы. С помощью этого приложения можно:

  • сканировать,
  • редактировать,
  • подписывать,
  • делиться любым документом удобным способом.

Преимуществом Scan Guru является то, что приложение работает локально на смартфоне, то есть ему не нужен доступ к интернету. Все файлы также сохраняются локально и не передаются в облако, что увеличивает безопасность ваших документов.


Приложение Scan Guru / Скриншот 24 канала

Напомним, что ранее украинцы получили бесплатный доступ к премиум-версии образовательного приложения Headway . В приложении собрано более 1000 нон-фикшн книг и более 13 000 карт с идеями, лайфхаками и объяснениями для них.
Автор: Михайло Года