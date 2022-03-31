Украинцы получили бесплатный доступ к платным приложениям Translator Guru та Scan Guru
Компания Universe предоставила бесплатный доступ украинцам к двум своим приложениям на платформе iOS. Речь идет о приложениях для перевода и копирования документов.
Как сообщает 24 канал, украинцам стали бесплатно доступны две ранее платные программы Translator Guru и Scan Guru. Это полезные инструменты, которые могут помочь во многих сценариях.
Что известно о программах
Приложение Translator Guru поддерживает более 100 языков и перевод с помощью камеры, которая работает так, как в приложении Google Объектив – наводите камеру на иностранный текст и получаете перевод в режиме реального времени прямо на экране смартфона.
Кроме того, в программе есть встроенный словарь, разговорник и переводчик-клавиатура для мессенджеров. Программа также доступна для работы на смарт-часах Apple Watch.
Приложение-переводчик Translator Guru / Скриншот 24 канала
Что касается программы Scan Guru, то это приложение помогает копировать документы. С помощью этого приложения можно:
- сканировать,
- редактировать,
- подписывать,
- делиться любым документом удобным способом.
Преимуществом Scan Guru является то, что приложение работает локально на смартфоне, то есть ему не нужен доступ к интернету. Все файлы также сохраняются локально и не передаются в облако, что увеличивает безопасность ваших документов.
Приложение Scan Guru / Скриншот 24 канала