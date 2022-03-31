Как сообщает 24 канал , украинцам стали бесплатно доступны две ранее платные программы Translator Guru и Scan Guru. Это полезные инструменты, которые могут помочь во многих сценариях.

Что известно о программах

Приложение Translator Guru поддерживает более 100 языков и перевод с помощью камеры, которая работает так, как в приложении Google Объектив – наводите камеру на иностранный текст и получаете перевод в режиме реального времени прямо на экране смартфона.

Кроме того, в программе есть встроенный словарь, разговорник и переводчик-клавиатура для мессенджеров. Программа также доступна для работы на смарт-часах Apple Watch.



Приложение-переводчик Translator Guru / Скриншот 24 канала

Что касается программы Scan Guru , то это приложение помогает копировать документы. С помощью этого приложения можно:

сканировать,

редактировать,

подписывать,

делиться любым документом удобным способом.

Преимуществом Scan Guru является то, что приложение работает локально на смартфоне, то есть ему не нужен доступ к интернету. Все файлы также сохраняются локально и не передаются в облако, что увеличивает безопасность ваших документов.



Приложение Scan Guru / Скриншот 24 канала