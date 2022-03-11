Украинцы нашли применение забытой соцсети Вконтакте: для контрпропаганды собирают команду
Источник:dev.ua
Украина заблокировала VK в 2017 году и с тех пор продлевала санкции. Теперь, когда Россия ведет войну против Украины, а ее граждане в полном информационном вакууме, соцсети придумали новое применение.
Проект развивает соучредитель компании Data Science Ua Олег Богуславский. Его суть состоит в борьбе с российской пропагандой, распространяемой соцсетью, и попытках открыть глаза россиянам на истинное положение вещей.
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Что известно
Нужны люди срочно! Вы же знаете, что в РФ заблокировали все соцсети, кроме их (VK и Одноклассники). Соответственно, уменьшилось количество каналов, по которым можно доносить информацию до жителей России. Одна из важнейших миссий нашей информационной войны сейчас – показать правду всеми доступными способами,
– пишет на своей фейсбук-странице Олег Богуславский.
- Как сообщает dev.ua, к инициативе уже присоединилось 300 человек, однако нужно более тысячи для эффективной работы.
Свой аккаунт в VK не требуется. Ботов, инструкции, программы для частичной автоматизации процесса и все остальное дадим, проинструктируем, научим,
– уточняет предприниматель.
- Основной задачей пользователей, вовлеченных в проект является распространение неагрессивных сообщений. Команда выбрала мягкий путь, побуждающий "включать главные инстинкты россиян - желудок и безопасность".
- Все сообщения и публикации, рассылаемые в личных сообщениях и группах VK, были созданы вместе с психологами. Они построены таким образом, чтобы побуждать россиян бояться и сомневаться.
- Работа производится в компьютере, а не с телефона.