Украинцы нашли применение забытой соцсети Вконтакте: для контрпропаганды собирают команду

Украина заблокировала VK в 2017 году и с тех пор продлевала санкции. Теперь, когда Россия ведет войну против Украины, а ее граждане в полном информационном вакууме, соцсети придумали новое применение.

Проект развивает соучредитель компании Data Science Ua Олег Богуславский. Его суть состоит в борьбе с российской пропагандой, распространяемой соцсетью, и попытках открыть глаза россиянам на истинное положение вещей.

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Что известно

Нужны люди срочно! Вы же знаете, что в РФ заблокировали все соцсети, кроме их (VK и Одноклассники). Соответственно, уменьшилось количество каналов, по которым можно доносить информацию до жителей России. Одна из важнейших миссий нашей информационной войны сейчас – показать правду всеми доступными способами,

– пишет на своей фейсбук-странице Олег Богуславский.

Как сообщает dev.ua, к инициативе уже присоединилось 300 человек, однако нужно более тысячи для эффективной работы.

Свой аккаунт в VK не требуется. Ботов, инструкции, программы для частичной автоматизации процесса и все остальное дадим, проинструктируем, научим,

– уточняет предприниматель.