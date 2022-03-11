Проект развивает соучредитель компании Data Science Ua Олег Богуславский. Его суть состоит в борьбе с российской пропагандой, распространяемой соцсетью, и попытках открыть глаза россиянам на истинное положение вещей.

Интересно Тотальная изоляция России: основатель Monobank Дмитрий Дубилет объявил о новом проекте

Что известно

Нужны люди срочно! Вы же знаете, что в РФ заблокировали все соцсети, кроме их (VK и Одноклассники). Соответственно, уменьшилось количество каналов, по которым можно доносить информацию до жителей России. Одна из важнейших миссий нашей информационной войны сейчас – показать правду всеми доступными способами,

– пишет на своей фейсбук-странице Олег Богуславский.

Как сообщает dev.ua, к инициативе уже присоединилось 300 человек, однако нужно более тысячи для эффективной работы.

Свой аккаунт в VK не требуется. Ботов, инструкции, программы для частичной автоматизации процесса и все остальное дадим, проинструктируем, научим,

– уточняет предприниматель.

Основной задачей пользователей, вовлеченных в проект является распространение неагрессивных сообщений. Команда выбрала мягкий путь, побуждающий "включать главные инстинкты россиян - желудок и безопасность".

Все сообщения и публикации, рассылаемые в личных сообщениях и группах VK, были созданы вместе с психологами. Они построены таким образом, чтобы побуждать россиян бояться и сомневаться.

Работа производится в компьютере, а не с телефона.

Присоединиться к проекту можно по этой ссылке (ведет в групповой чат Telegram, где можно скачать инструкцию по началу работы).