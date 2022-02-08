Украинцы могут изменить место регистрации в приложении "Дия": как работает услуга

Отныне украинцы могут изменить свое место регистрации просто в несколько кликов в своем телефоне или на портале "Дия". Начиная с 8 февраля услуга заработала в приложении "Дия" – рассказываем, как она работает.

Как сообщает 24 канал, услугу об изменении места регистрации анонсировали на мероприятии Diia Summit. Теперь вместо посещения ЦНАПов украинцам достаточно будет зайти на портал или в приложение Дия, указать адрес, по которому вы фактически проживаете, и получить подтверждение от владельца жилья.

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Что известно о новой услуге

С прошлого года смена места регистрации в приложении "Дия" работала как экспериментальный проект, а также проходила бета-тестирование.

На презентации Diia Summit президент Владимир Зеленский отметил, что это одна из самых популярных услуг в Украине, однако очень сложная и бюрократическая.

Как работает смена места жительства онлайн

Отныне территориальные общины будут вести реестры исключительно в электронной форме. Человек просто может указать адрес, по которому фактически проживает, на портале или в приложении "Дия" и получить подтверждение от собственника жилья.

Мужчинам больше не надо будет дополнительно ходить в военкоматы, чтобы сменить место регистрации. Достаточно только проверить и при необходимости указать данные о воинском учете в Дие.

Около 1 миллиона человек ежегодно заказывают эту справку. Она нужна для военкоматов или для устройства на работу. С сегодняшнего дня ее можно получить в приложении "Дия".