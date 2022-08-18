Что за спутник купили украинцы и как он поможет ВСУ
В четверг, 18 августа, стало известно, что за деньги собранные в ходе акции "Народный Bayraktar" Фонд Сергея Притулы купил спутник. Рассказываем, что это спутник и как он поможет Вооруженным Силам Украины.
Как ранее сообщал 24 канал, за 600 миллионов гривен собранных украинцами волонтеры взяли в бессрочную аренду спутник (сумма сделки окончательно неизвестна) компании ICEYE вместе с доступом к базе данных спутниковых снимков более чем на год.
Не упустите После успеха в Украине Starlink получила миллионный контракт от военных США
Что известно о спутниках ICEYE
Космические аппараты компании ICEYE проводят наблюдение за землей в диапазоне SAR (микроволновое излучение). Именно один из таких спутников по соглашению получает в пользование Украину. Речь идет о сателлите, который работает на орбите с наклоном, который лучше всего подходит для наблюдения за территорией Украины.
Ключевым моментом договоренностей является то, что Украина немедленно получает доступ к снимкам, которые делает спутник, что может отразиться на качестве планирования операций и осведомленности в ситуации на поле боя. Также говорится о доступе к базе фотографий со спутников ICEYE сроком на год.
Чем особенны спутники ICEYE
Как уже отмечалось, спутники ICEYE работают в микроволновом диапазоне. Простыми словами это позволяет получать снимки поверхности практически при любых погодных условиях. Данные обновляются довольно быстро (примерно раз в несколько часов), что позволяет наблюдать за территорией на новом тактическом уровне.
Украина сможет использовать спутник для:
- обнаружение объектов,
- отслеживание целей,
- мониторинга активности и многое другое.
Разрешение снимков достигает 25 сантиметров на пиксель, что позволит очень точно следить за ситуацией. При такой точности на фото можно будет без проблем рассмотреть транспорт, вооружение, а в некоторых ситуациях даже конкретных людей.
Читайте на сайте Человечество возвращается на Луну: NASA выкатило гигантскую ракету SLS на стартовую площадку
О компании ICEYE
- ICEYE – это финский стартап, занимающийся производством микроспутников и обеспечением их функционирования. Компания начала свою деятельность в 2014 году, отделившись от факультета радиотехнологий Университета Альто.
- Популярность компании росла довольно стремительно и в 2017 году она привлекла 13 миллионов долларов инвестиций, а спустя еще два года ее назвали "прорывом финских космических технологий".
- С 2019 года компания предлагает коммерческий доступ к SAR-снимкам сделанным аппаратами.
- В 2020 году ICEYE продала два своих спутника Бразилии для использования воздушными силами страны. Их запустила в космос ракета SpaceX Falcon 9 в рамках райдшера миссии Transporter-5.
- По состоянию на 2022 год компания ICEYE владеет созвездием из 21 спутника, и, по ее словам, является "единственной организацией в мире, которая предлагает своим клиентам быструю доставку высокоточных SAR-данных, что позволяет им полностью контролировать свою миссию".