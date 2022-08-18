Что за спутник купили украинцы и как он поможет ВСУ

В четверг, 18 августа, стало известно, что за деньги собранные в ходе акции "Народный Bayraktar" Фонд Сергея Притулы купил спутник. Рассказываем, что это спутник и как он поможет Вооруженным Силам Украины.

Как ранее сообщал 24 канал, за 600 миллионов гривен собранных украинцами волонтеры взяли в бессрочную аренду спутник (сумма сделки окончательно неизвестна) компании ICEYE вместе с доступом к базе данных спутниковых снимков более чем на год.

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Что известно о спутниках ICEYE

Космические аппараты компании ICEYE проводят наблюдение за землей в диапазоне SAR (микроволновое излучение). Именно один из таких спутников по соглашению получает в пользование Украину. Речь идет о сателлите, который работает на орбите с наклоном, который лучше всего подходит для наблюдения за территорией Украины.

Ключевым моментом договоренностей является то, что Украина немедленно получает доступ к снимкам, которые делает спутник, что может отразиться на качестве планирования операций и осведомленности в ситуации на поле боя. Также говорится о доступе к базе фотографий со спутников ICEYE сроком на год.

Чем особенны спутники ICEYE

Как уже отмечалось, спутники ICEYE работают в микроволновом диапазоне. Простыми словами это позволяет получать снимки поверхности практически при любых погодных условиях. Данные обновляются довольно быстро (примерно раз в несколько часов), что позволяет наблюдать за территорией на новом тактическом уровне.

Украина сможет использовать спутник для:

обнаружение объектов,

отслеживание целей,

мониторинга активности и многое другое.

Разрешение снимков достигает 25 сантиметров на пиксель, что позволит очень точно следить за ситуацией. При такой точности на фото можно будет без проблем рассмотреть транспорт, вооружение, а в некоторых ситуациях даже конкретных людей.

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О компании ICEYE