Кроссовки, платья, купальники – для отдыха, кофе и зоотовары – домой

В ТОП летних товаров в июне, также, входят женские платья (616 грн), купальники (686 грн) и кроссовки (952 грн). Среди платьев популярны платья миди, в пол и сарафаны без рукавов. Из обуви заказывают кеды Converse, а купальники покупают с утяжкой, пушапом или сдельные в горох.

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По-прежнему, заказывают кофе в интернете. В основном, покупают зерна брендов Lavazza и Movenpick, а тратят на это 809 грн. Про домашних любимцев тоже не забывают: покупают влажные корма для котов и 10 кг корма для собак. Тратят на это 1161 грн.

Ручная работа: экосумки, кулоны и развивающие игрушки

По данным площадки авторских товаров Crafta.ua, в июне 2021 года наибольшим спросом пользовались экосумки ручной работы. В тренде однотонные хлопковые шоперы с большим принтами и плетеные авоськи ярких цветов. На них тратят 150-350 грн.

На втором месте – украшения ручной работы. Летом носят открытую одежду и чаще заказывают кулоны, подвески и браслеты. Цена зависит от сложности работы и материалов: разукрашенные кулоны из глины стоят около 180 грн, а серебряные – от 500 грн.



Вещи ручной работы до сих пор пользуются большим спросом / Фото Unsplash

Особенность украшений ручной работы в том, что мастера смело сочетают разные материалы: кожу и полудрагоценные камни, серебро с эпоксидной смолой и деревом, медь и полимерную глину. А еще у мастеров можно заказать изделия под себя – в нужном цвете или размере, с гравировкой или в определенной тематике. И быть уверенным, что это уникальное изделие,

– рассказывает Ольга Костюк, руководитель площадки авторских товаров Crafta.ua.

В тройке самых популярных товаров и развивающие игрушки. Для самых маленьких выбирают вязаные погремушки, деревянные кубики и наборы для сортировки. А для детей постарше – деревянные пазлы с мелкими деталями в виде животных, головоломки, межполушарные доски. В среднем на игрушки ручной работы тратят 350 грн.

В сравнении с началом лета прошлого года в разы меньше заказывают многоразовые маски для лица. В 2020 – они были самым продаваемым товаром, а теперь не вошли даже в ТОП-10. Ажиотаж спал и на мыло ручной работы, а также кашпо для цветов.

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В топе строительные и ремонтные услуги

По данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, активнее всего в сети украинцы заказывали сантехников. В июне на их услуги было создано 4 тыс заказов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самые популярные задания:

ремонт унитаза и крана,

установка водонагревателя,

ремонт и устранение течи.

Средний чек подрос на 5% – 630 грн за один заказ.

На 13% больше работы и у электриков. Их просили повесить люстру, заменить проводку и розетки, отремонтировать светильник. В среднем один заказ обходится украинцам в 920 грн, что на 18% больше, чем в июне прошлого года.



Ремонтні та будівельні роботи зараз дуже популярні / Фото Unsplash

Спрос на укладку плитки вырос на 15%, а на штукатурку – на 40%. В основном плиточников нанимали, чтобы выложить плитку в ванной, а штукатурщиков – подготовить стены под поклейку обоев. Средний чек за услуги первых вырос на 13 % – 6250 грн, у вторых на 20% – 5600 грн. Однако стоимость может варьироваться и зависит от сложности и объема работ.

Высокий спрос на строительные и отделочные работы обусловлен стартом строительного сезона, который начался с приходом тепла и продолжиться до наступления первых холодов,

– рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua

У специалистов по мебели также больше работы. Спрос на ремонт, сборку, перетяжку, изготовление и реставрацию мебели вырос на 17%. Несмотря на ажиотаж, средний чек за услуги не изменился – 463 грн.

По прежнему актуальна услуга "муж на час". В июне мастеров на все руки заказывали на 18% чаще, чем в прошлом году. Средний чек подрос на 13% – 452 грн за один заказ. Как правило домашних мастеров нанимают, чтобы выполнить простую работу по дому: установить замок, повесить картину, собрать диван или столик.

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В современном мире самый ценный ресурс – это время. Многие это понимают и не хотят тратить его на мелкие бытовые дела, делегируя их профессионалам,

– рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

С приходом тепла и стартом дачного сезона вырос спрос на услуги садовников. Специалистов из категории “Сад и огород” заказывали на 24% чаще, чем в июне прошлого года. Средний чек увеличился на 27% – 820 грн за один заказ. Всего в июне на услуги садовников украинцы потратили 790 тыс. грн, что на 55% превышает показатели прошлого года.