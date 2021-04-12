Организаторами акции являются Министерство культуры и информационной политики Украины сообща, а также Государственное космическое агентство Украины и Национальный центр управления и испытаний космических средств.

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Как отправить месседж

Чтобы оставить сообщение, которое впоследствии будет отправлено в космос, нужно предпринять следующие шаги:

перейти по ссылке и заполнить форму на сайте;

написать желание или мечту;

подождать пока месседж пройдет проверку;

получить сообщение на почту с точным временем, когда месседж будет отправлен в космос;

подключиться к прямой трансляции ссылки сообщения в космос.

Эта акция "месседж в космос" продлится с 12 по 19 апреля.

Напомним, 12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. Ровно 60 лет назад, в 1961 году, советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.