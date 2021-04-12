Организаторами акции являются Министерство культуры и информационной политики Украины сообща, а также Государственное космическое агентство Украины и Национальный центр управления и испытаний космических средств.
К теме Важнейшие этапы развития космической отрасли: с первого полета в космос и до сегодня
Как отправить месседж
Чтобы оставить сообщение, которое впоследствии будет отправлено в космос, нужно предпринять следующие шаги:
- перейти по ссылке и заполнить форму на сайте;
- написать желание или мечту;
- подождать пока месседж пройдет проверку;
- получить сообщение на почту с точным временем, когда месседж будет отправлен в космос;
- подключиться к прямой трансляции ссылки сообщения в космос.
Эта акция "месседж в космос" продлится с 12 по 19 апреля.
Напомним, 12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. Ровно 60 лет назад, в 1961 году, советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.