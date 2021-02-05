Украинца задержали за создание одного из крупнейших фишинговых центров в мире
Киберполиция провела международную спецоперацию совместно с правоохранителями США и Австралии. Правоохранители разоблачили один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения.
Источник: Киберполиция
В создании фишингового центра подозревают 39-летнего жителя Тернопольщины. Его обвиняют в разработке фишинговой пакета, который был нацелен на веб-ресурсы мировых банков и их клиентов.
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Как работала мошенническая схема
Админпанель позволила контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. Далее эти данные переходили в руки злоумышленников. Каждая такая фишинговая атака была нацелена на конкретное финансовое учреждение.
В целом, жертвами злоумышленника стали финансовые учреждения в 11 странах мира — Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландах, Мексике, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании.
По предварительным подсчетам, убытки от деятельности этого фишингового центра достигают десятков миллионов долларов.
Полиция уже открыла уголовное производство. Украинцу грозит до 6 лет лишения свободы.
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