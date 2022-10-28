Прокуратура Техаса заявила, что 26-летний украинец Марк Соколовский помогал управлять программой для похищения информации "Raccoon", работавшей по модели, известной как MaaS, сокращенно от "вирус как услуга" (malware-as-a-service). Это означает, что созданная кем-то программа предоставляется в аренду другим злоумышленникам, а те используют ее самостоятельно по своему усмотрению. Цена вопроса – 200 долларов в месяц в криптовалюте. За эти деньги Соколовский и его сообщники предоставляли клиентам вредоносное программное обеспечение, цифровую инфраструктуру и техническую поддержку.

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Что известно

Raccoon берет свое начало в 2019 году.

Он получал конфиденциальные данные из широкого спектра приложений, включая 29 отдельных браузеров на базе Chromium, приложений на базе Mozilla и криптовалютных кошельков от Exodus и Jaxx.

Написанное на C++, вредоносное ПО также может делать скриншоты.

После того как Raccoon извлекает все данные с инфицированного компьютера, он удаляет все следы своей деятельности.

Клиенты Соколовского использовали сервис для заражения целей и сбора учетных данных электронной почты и банковских счетов, кредитных карт, криптовалютных кошельков и другой частной информации.

В обвинительном заключении, обнародованном во вторник, говорится, что с помощью Raccoon были похищены личные данные более 2 миллионов жертв. Прокуроры заявили, что они обнаружили более 50 миллионов уникальных учетных данных и форм идентификации, но считают, что их еще больше. Это адреса электронной почты, банковские счета, адреса криптовалют, номера кредитных карт и прочее.

Что будет с Марком Соколовским

Прокуратура выдвинула Соколовскому обвинение по одному пункту в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и связанной с ним деятельности, по одному пункту в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Если Соколовского признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег, пять лет за сговор с целью совершения компьютерного мошенничества и обязательный двухлетний срок за воровство личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Между тем, ФБР уже обезвредило инфраструктуру Raccoon и изъяло существующую версию вредоносного программного обеспечения из сети.