Правоохранители уже завершили расследование и направили обвинительный акт в суд. Хакера разоблачили во время международной спецоперации с правоохранителями Великобритании.

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Как работала мошенническая схема

Хакер занимался модификацией вредоносного программного обеспечения типа вирусов-шифровальщиков, которые впоследствии использовали хакерские группировки.

Попав на компьютерную технику, такие программы зашифровывают информацию. Чтобы восстановить доступ к данным, злоумышленники требуют выкуп.

Атаки хакеров были нацелены на финансовые учреждения разных стран Европы. По предварительным данным, убытки достигают больше 100 миллионов гривен.

Кроме этого, хакеры-вымогатели создавали так называемые "сайты утечки информации", где публиковали конфиденциальные данные компаний, которые отказывались платить выкуп за расшифровку данных.

На ПК украинца обнаружили сотни различных вредоносных программных продуктов, которые модифицировались и шифровались для обхода антивирусных программ.