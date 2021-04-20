По предварительным данным, хакер сумел похитить десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

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Как работал хакер

Спецслужбы установили, что хакер использовал вредоносное программное обеспечение, которое купил у других хакерских сообществ. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

Таким образом, он сумел похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады. Также он присвоил более 300 тысяч долларов. Далее он использовал эту конфиденциальную информацию для распространения через анонимные торговые площадки в "DarkNet".

Точную сумму ущерба, нанесенного злоумышленником, сейчас устанавливают эксперты. По предварительным оценкам, сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.

Как говорят правоохранители, во время следственных действий получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения. Расследование продолжается.