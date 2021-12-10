Информация появилась в телеграм-канале FEDOROV, где информацию освещает Михаил Федоров – министр цифровой трансформации Украины. Сообщается, что Украина заняла шестое место в европейском рейтинге Open Data Maturity 2021. В прошлом году мы были 17-ми.

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Подробнее о результатах

Как отмечает Михаил Федоров, уровень зрелости сферы открытых данных в Украине в 2021 году составил 94%, а это на 10% больше, чем в прошлом году. Особенно показательно это смотрится, если знать, что средний показатель зрелости сферы в Европе – 81%. Показатели, которые позволили нашей стране занять столь высокое место в рейтинге:

Открытые данные: 640 баллов из 650 возможных.

Функционирование портала открытых данных: 614 баллов.

Влияние открытых данных: 615 баллов.

Качество открытых данных: 578 баллов.

Федоров отмечает, что в следующем году команда планирует занять уже как минимум третье место.