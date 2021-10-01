Организация павильона от Украины стала возможной благодаря сотрудничеству ряда соорганизаторов, таких, как: Посольство Украины в Португалии, Украинский фонд стартапов, Министерство цифровой трансформации, Министерство иностранных дел, Sigma Software Group, Украинский Хаб, Европейская Бизнес Ассоциация и другие организации и партнеры.

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Когда начинается ИТ-конференция Web Summit

Сразу стоит отметить, что это первая за два года офлайн-конференция, которая вынуждена была перейти в онлайн из-за пандемии COVID-19.

Web Summit Это международная технологическая конференция, которая проводится ежегодно с 2009 года. Компанию основали Пэдди Косгрейв, Дэвид Келли и Дайр Гики. Тематика конференции сосредоточена на интернет-технологиях, а среди участников компании от членов списка Fortune 500 до небольших фирм.

Web Summit состоится 1 ноября в столице Португалии – Лиссабоне. Участие в этой ИТ-конференции – отличная возможность для компаний найти новых клиентов, партнеров, инвесторов и талантов.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас в Украине более 200 тысяч человек работают в IT-сфере, а спрос на новых специалистов растет ежемесячно.

Среди спикеров в этом году на мероприятии будут выступать:

главный разработчик Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли;

президент Microsoft Брэд Смит;

соучредитель Twitter Биз Стоун;

технический директор Amazon доктор Вернер Фогельс;

Владимир Кличко и другие спикеры.

Украина на Web Summit

До сих пор участие Украины на конференции ограничивалось митапами и смежными мероприятиями. В 2019 году был проведен Surf Pitch Night. Событие организовали игроки украинской технологической экосистемы, государственные учреждения вместе с несколькими фондами и НГО. Тогда более 20 основателей стартапов презентовали свои продукты 200 международным гостям.

В этом году проведут специальную презентацию, включенную в официальную программу Web Summit, и украинский ужин.

2-го ноября известные украинские технологические компании представят украинскую технологическую экосистему.

Позже вечером в одном из заведений Лиссабона состоится специальный украинский вечерний прием.

14 команд представят свои стартапы инвесторам. 10 были отобраны и проспонсированы Украинским фондом стартапов на конкурсной основе.

Еще 4 стартапа будут выбраны и поддержаны Ukrainian Hub (при содействии CRDF Global).

Глава Украинского фонда стартапов Павел Карташов заявил, что в этом году на мероприятии ожидается около 35 тысяч посетителей.