Украина возвращается на космическую орбиту: спутник "Сич 2-30" запустят в 2021 году

Именно в конструкторском бюро "Южное" спроектировали и собрали украинский спутник "Сич 2-30". Его должны запустить в космос до конца 2021 года.

Сферы использования спутника очень разнообразны. Он пригодится военным и, например, Министерству защиты окружающей среды, чтобы отслеживать незаконную вырубку лесов, и многим другим государственным инстанциям.

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Задача "Сич 2-30" на орбите

Сейчас спутник "Сич 2-30" проходит последние технические испытания перед тем, как в декабре отправиться в космос с американского космодрома. "Украина снова возвращается на космическую орбиту" – так говорят те, кто работает над созданием спутника.

Событие действительно нерядовое, потому что последний раз подобный спутник украинское космическое агентство отправляло в космос еще в 2011 году. Сейчас он уже не работает. Новый спутник должен выполнять ряд задач для различных государственных ведомств.

"Эти снимки будут использоваться для целей обороны и безопасности, а также для вопросов экономической безопасности. Это и контроль лесных поверхностей, водных ресурсов, сельскохозяйственных угодий, использование, состояние растений", – сказал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

"Сич 2-30" проходит последние технические испытания: смотрите сюжет 24 канала

Стоимость строительства спутника "Сич 2-30"

Украинский спутник доставит в космос ракета Илона Маска Falcon 9. Договор с его предприятием уже подписали. Стоимость контракта составила почти 2 миллиона долларов. Постройка самого спутника обошлась в более 100 миллионов гривен.

Работа над спутником началась еще 10 лет назад, а активная фаза разработки пришлась на 2014 год, после начала войны с Россией. Конечно, за прошедшее время, технологии успели немного устареть и разрешение спутника – а именно оно определяет качество изображений, которое он будет передавать на землю – уже не такое высокое по сравнению с новейшими разработками.

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Впрочем, даже таких технологий в космосе в Украине еще не было. Всю информацию приходилось покупать у иностранных космических агентств или брать из открытых источников.

"В течение суток он может делать примерно 5 витков вокруг Земли, из них 3 проходят над территорией Украины. Он может обеспечить съемку в полосе примерно 55 километров с разрешением примерно 8 метров на пиксель", – отметил Сергей Полуян, начальник информационно-коммуникационного отделения КБ "Южное".

В конструкторском бюро "Южное" объяснили, что это только первый спутник подобного класса и он будет выполнять только рядовые задачи. В то же время они уже готовы строить новые спутники с подробными и сверхдетальными разрешениями. Дело за космической программой. Она уже написана, ее должно утвердить правительство.

Спутник будет выполнять только рядовые задачи: смотрите видео 24 канала

"Этот спутник позволяет решать самую первую задачу, этап задачи – надзорное наблюдение. Для того, чтобы получить более подробную информацию, должны быть созданы такие спутники. У нас есть предложение, есть высокая степень готовности приступить к созданию этих спутников", – сказал Сергей Полуян.

В правительстве завершают обсуждение космической программы

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, пока правительство завершает последние обсуждения космической программы. Осенью, надеется он, ее утвердят. И тогда за следующих 5 лет Украина должна построить и запустить в космос до 7 спутников. Государство обязуется выделять на это примерно 3 миллиарда гривен ежегодно.

"Я сторонник того, чтобы Украина не как праздник запускала спутник раз в 10 лет, а чтобы мы минимум по 2 спутника запускали в год, каждый год. И космическая программа предусматривает, что 2 – 3 спутника на ближайшие 3 года мы планируем запускать. В том числе и с совсем другим разрешением", – сказал Олег Уруский.

Постройка спутника обошлась в более 100 миллионов гривен: видео 24 канала

Срок эксплуатации спутника "Сич 2-30" – примерно 5 лет. Поэтому, если Украина действительно хочет создать свою космическую систему, которая будет обеспечивать государство качественными спутниковыми снимками земной поверхности, надо торопиться и утверждать космическую программу уже сейчас. Чтобы не начинать потом все снова с нуля.