Как сообщает 24 канал, проект презентовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на специализированном закрытом мероприятии Альянса. Об этом министр рассказал в своем телеграме.

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По словам Михаила Федорова, в целом система позволяет собрать больше информации о противнике. Создали платформу в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны по стандартам НАТО.

Уже сегодня Украина не только воюет по стандартам НАТО, но и становится трендсеттером военной индустрии для всего мира,

– подчеркнул Федоров.



Михаил Федоров представляет систему Delta на конференции НАТО / Фото Михаила Федорова

На что способна система Delta

Delta обеспечивает объемное понимание поля боя в режиме реального времени,

интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе разведданных на цифровой карте;

содержит инструменты ситуационной осведомленности и центры обработки данных;

обеспечивает мгновенное общение на поле боя и другие возможности

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Система оснащена современными средствами мониторинга подозрительной активности. Киберподразделения союзников Украины от 2021 года постоянно проверяют систему на уязвимости, попытки проникновения, утечку данных и т.д.

Среди прочего Михаил Федоров отметил, что "облачная среда и массовое использование Армии дронов вместо армии людей – это инвестиции в армию будущего, и то, что поможет победить на поле боя и сохранить жизни украинцев".