Украина стала одним из крупнейших поставщиков фейков, – Facebook

В Facebook рассказали, что с 2017 по 2021 год крупнейшим мировым поставщиком дезинформации была Россия. Кроме того, в первую пятерку "лидеров" вошли Иран, Мьянма, США и Украина.

Весной 2021 года Facebook обнародовал отчет за 4 года. В нем говорится о так называемом скоординированном неавтентичном поведении.

Заметьте Facebook начал обозначать СМИ, которые контролирует российская власть

В течение 4 лет Facebook выявил кампании по дезинформации в более чем 50 странах. Всего – 150 операций по дезинформации.

Россия лидирует

В России зафиксировали 27 операций по воздействию. Источники 15 из них ведут в расположенное в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований (ИRА) и другие организации, связанные с олигархом Евгением Пригожиным. Еще 4 операции – связаны с кремлевскими спецслужбами, а 2 – с сайтами российских СМИ.

В то же время, ни одна страна не побила "рекорд" России, который зафиксировали в 2016 году. Тогда Агентство интернет-исследований подвергло 126 миллионов пользователей соцсети политической дезинформации перед выборами.

Детали от Facebook