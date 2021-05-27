Украина стала одним из крупнейших поставщиков фейков, – Facebook

В Facebook рассказали, что с 2017 по 2021 год крупнейшим мировым поставщиком дезинформации была Россия. Кроме того, в первую пятерку "лидеров" вошли Иран, Мьянма, США и Украина.
Весной 2021 года Facebook обнародовал отчет за 4 года. В нем говорится о так называемом скоординированном неавтентичном поведении.
Заметьте Facebook начал обозначать СМИ, которые контролирует российская власть
В течение 4 лет Facebook выявил кампании по дезинформации в более чем 50 странах. Всего – 150 операций по дезинформации.
Россия лидирует
В России зафиксировали 27 операций по воздействию. Источники 15 из них ведут в расположенное в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований (ИRА) и другие организации, связанные с олигархом Евгением Пригожиным. Еще 4 операции – связаны с кремлевскими спецслужбами, а 2 – с сайтами российских СМИ.
В то же время, ни одна страна не побила "рекорд" России, который зафиксировали в 2016 году. Тогда Агентство интернет-исследований подвергло 126 миллионов пользователей соцсети политической дезинформации перед выборами.
Детали от Facebook
- Чаще всего влиянию иностранных операций по дезинформации подвергались США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан.
- Переломным моментом в новейшей истории "операций по влиянию" стал период выборов в США в 2020 году.
- Все большинство стран, глядя на Россию, начинают операции по дезинформации в своих странах. В частности, речь идет о сетях теневых фирм по связям с общественностью.
- Глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что сначала операции по дезинформации были элитным видом спорта, в то же время, по состоянию на 2021 год в игру входит все больше и больше людей.