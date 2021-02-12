Компанию Илона Маска SpaceX предварительно выбрали для запуска в декабре 2021 года спутника дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)". Сейчас Украина ведет технические переговоры о сотрудничестве.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в эфире одного из украинских телеканалов.

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У нас реально есть окно для запуска аппарата в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем,

– сказал вице-премьер в интервью на телеканале "Первый деловой".

По словам министра, соответствующее решение было принято президентом. Уруский уточнил, что работа со SpaceX идет интенсивно и в ближайшее время будет понятно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов. "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", – объяснил он. Уруский добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное положение космического аппарата.

Он напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования Земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Действительно ли Украина запустит спутник на ракете SpaceX

Источник: ГКА

Государственное космическое агентство Украины действительно вело переговоры со SpaceX, а 18 января 2021 года был подписан договор о неразглашении с американской компанией. Об этом говорится в заявлении ГКА. Вместе с тем в заявлении сказано следующее:

Во время, когда вице-премьер-министр – Министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил о запуске спутника в 2021 году, ГКА и КБ "Южное" получили информацию о том, что нагрузка на спутник в той позиции, в которой предлагается его расположить будет превышать в несколько раз показатели, заявленные в требованиях к эксплуатации "Сич 2-1", что фактически выведет из строя спутник.

Стоит отметить, что ГКА опубликовало опровержение заявления Уруского, которое он озвучил 9 февраля в эфире одного из украинских телеканалов. Агентство отмечает, что сделает все возможное, чтобы запуск спутника "Сич 2-1" до конца 2021 года состоялся, однако по перечню задач, которые нужно сделать, не похоже, что спутник в этом году таки запустят.

Для завершения создания космического аппарата "Сич 2-1", необходимо: