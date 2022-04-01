Украина просит у Норвегии ракетные комплексы NASAMS – на что способно это оружие
Источник:Милитарный
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию предоставить Украине передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты Harpoon. Это оружие способно повысить обороноспособность нашей страны.
Дело в том, что в Норвегии базируется Kongsberg – одна из ведущих оборонных компаний в мире. И именно она занимается разработкой и поставками нужного сейчас Украине оружия. Речь как раз о ракетном комплексе NASAMS и противокорабельной ракете Naval Strike Missile (NSM). О первой расскажем поподробнее.
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Чем интересен NASAMS
Источник: Defence Express
Свою воздушную оборону Норвегия начала обновлять еще в 90-е. Страна решила не просто закупить современные образцы вооружения на то время или модифицировать старые – было принято решение в кооперации с американской компанией Raytheon разработать новое решение.
Базой послужила эффективная и проверенная ракета класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Решено было превратить ее в зенитную. Это довольно дальнобойная ракета с высокой энергетикой, которая в воздушной версии имеет дальность пуска от 70 до 180 км (в зависимости от модификации).
Kongsberg вместе с Raytheon создали новый зенитный ракетный комплекс, который получил название Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System – NASAMS. Ракета получила систему обнаружения целей и командный пункт.
На что способен NASAMS
Характеристики ракетного комплекса
- Дальность обнаружения цели: до 75 км по дальности, до 40 км по высоте
- Максимальная дальность уничтожения целей: до 40 км по дальности, до 20 км по высоте
- Скорость ракеты: до 4 Махов
- Вес боевой части ракеты: около 20 кг.
- Ориентировочная стоимость батареи: 64 миллиона долларов
Именно благодаря высоким характеристикам и постоянному обновлению этот ракетный комплекс стал популярным в мире. Наиболее передовой версией ракетного комплекса является система NASAMS-3, которая оснащается ракетами AMRAAM-ER с дальностью пуска до 40 километров и высотой свыше 20 километров.
Выявлением целей занимается радар AN/MPQ-64 Sentinel. Он обеспечивает обзор на расстоянии до 75 км с эффективностью до 40 км по расстоянию и высоте. Кроме того, NASAMS может работать и получая данные от других радаров и средств обнаружения целей.
AN/MPQ-64 Sentinel / Фото dmitryshulgin
С такими характеристиками система NASAMS-3 способна уничтожать:
- самолеты;
- вертолеты;
- баллистические цели, которые маневрируют.
Это значит, что украинские военные, вооруженные этими комплексами, будут способны отражать атаки с воздуха и уничтожать среди прочего вражеские ракеты "Искандер".
Вместе с тем, общая стоимость комплекса достаточно высокая. Одна батарея – примерно 64 миллиона долларов (по состоянию на 2020 год). В состав одной батареи входит один центр управления, один радар и 2 – 3 пусковых установки.
Система NASAMS: смотрите видео
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Как отмечает портал Defence Express, для Украины вопрос цены пока не стоит. Дело в том, что ракеты и радар NASAMS производит американский Raytheon, а США сейчас оказывают Украине максимальную поддержку. Более критическим может быть время, необходимое для обучения операторов этой техники.