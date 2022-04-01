Дело в том, что в Норвегии базируется Kongsberg – одна из ведущих оборонных компаний в мире. И именно она занимается разработкой и поставками нужного сейчас Украине оружия. Речь как раз о ракетном комплексе NASAMS и противокорабельной ракете Naval Strike Missile (NSM). О первой расскажем поподробнее.

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Чем интересен NASAMS

Источник: Defence Express

Свою воздушную оборону Норвегия начала обновлять еще в 90-е. Страна решила не просто закупить современные образцы вооружения на то время или модифицировать старые – было принято решение в кооперации с американской компанией Raytheon разработать новое решение.

Базой послужила эффективная и проверенная ракета класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Решено было превратить ее в зенитную. Это довольно дальнобойная ракета с высокой энергетикой, которая в воздушной версии имеет дальность пуска от 70 до 180 км (в зависимости от модификации).

Kongsberg вместе с Raytheon создали новый зенитный ракетный комплекс, который получил название Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System – NASAMS. Ракета получила систему обнаружения целей и командный пункт.



NASAMS в работе / Фото dmitryshulgin

На что способен NASAMS

Характеристики ракетного комплекса

Дальность обнаружения цели: до 75 км по дальности, до 40 км по высоте

Максимальная дальность уничтожения целей: до 40 км по дальности, до 20 км по высоте

Скорость ракеты: до 4 Махов

Вес боевой части ракеты: около 20 кг.

Ориентировочная стоимость батареи: 64 миллиона долларов

Именно благодаря высоким характеристикам и постоянному обновлению этот ракетный комплекс стал популярным в мире. Наиболее передовой версией ракетного комплекса является система NASAMS-3, которая оснащается ракетами AMRAAM-ER с дальностью пуска до 40 километров и высотой свыше 20 километров.

Выявлением целей занимается радар AN/MPQ-64 Sentinel. Он обеспечивает обзор на расстоянии до 75 км с эффективностью до 40 км по расстоянию и высоте. Кроме того, NASAMS может работать и получая данные от других радаров и средств обнаружения целей.



AN/MPQ-64 Sentinel / Фото dmitryshulgin

С такими характеристиками система NASAMS-3 способна уничтожать:

самолеты;

вертолеты;

баллистические цели, которые маневрируют.

Это значит, что украинские военные, вооруженные этими комплексами, будут способны отражать атаки с воздуха и уничтожать среди прочего вражеские ракеты "Искандер".

Вместе с тем, общая стоимость комплекса достаточно высокая. Одна батарея – примерно 64 миллиона долларов (по состоянию на 2020 год). В состав одной батареи входит один центр управления, один радар и 2 – 3 пусковых установки.

Система NASAMS: смотрите видео

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Как отмечает портал Defence Express, для Украины вопрос цены пока не стоит. Дело в том, что ракеты и радар NASAMS производит американский Raytheon, а США сейчас оказывают Украине максимальную поддержку. Более критическим может быть время, необходимое для обучения операторов этой техники.