Как заявили на фейсбук-странице посольства Эстонии в Киеве, усиление сотрудничества с Украиной в вопросах обороны и информационного обмена, в том числе по противодействию киберугрозам, является одним из приоритетов Правительства Эстонии.

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Детали

Таким образом Украина присоединилась к совместным усилиям в построении мощной системы киберзащиты и готова перенять опыт в этой сфере.

На заседании Руководящего комитета Центра Эстония выразила свою политическую поддержку Украине в ее стремлении приблизиться к стандартам НАТО и готовность способствовать присоединению Украины к Центру киберзащиты.

Украина сейчас на передовой кибердомена и борьбы с вызовами в киберпространстве, поэтому участие Украины в работе Центра киберзащиты НАТО будет преимуществом для всех нас,

– отметил Посол Эстонии в Украине Kaimo Kuusk.

Учитывая то, что спецслужбы России регулярно совершают атаки на компьютеры госучреждений Украины, присоединение к Центру киберзащиты НАТО позволит Украине усилить собственную кибербезопасность. Это также будет способствовать утверждению практик демократического цифрового управления в Украине.