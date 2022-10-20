Еще больше услуг в Дії: Швейцария выделяет более 500 миллионов гривен на цифровизацию Украины

Украина и Швейцария договорились о партнерстве в области цифровой трансформации. Швейцария помогает Украине, оказывая финансовую поддержку.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Швейцария выделяет более 500 миллионов гривен на цифровизацию Украины. По его словам, это поможет запустить еще больше новых услуг в Дії.

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Украина и Швейцария договорились о сотрудничестве

Федоров отметил, что швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству через Программу EGAP системно инвестирует в развитие цифровой Украины.

Вместе мы создали Дію и запустили десятки сервисов для украинцев – ЄМалятко, COVID-сертификаты, автоматическая регистрация бизнеса, уплата налогов в несколько кликов и важные социальные услуги,

– рассказал министр.

Федоров подчеркнул, что Діявыходит на международный уровень. В частности, Эстония, считающаяся наиболее диджитализованной страной Европы, запускает собственное приложение для государственных услуг на базе Дії. Кроме того, десятки стран мира активно интересуются ею.

Украина и Швейцария договорились о партнерстве в сфере цифровой трансформации во время визита в Киев швейцарского президента Игнацио Кассиса.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина планирует углубить сотрудничество по содействию восстановлению через цифровизацию.

Также отдельно обсудили возможности помощи Швейцарии в поддержке диджитализации и помощи в восстановлении телекоммуникационных систем на только что оккупированных территориях нашего государства.

– сообщил президент.

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