Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Швейцария выделяет более 500 миллионов гривен на цифровизацию Украины. По его словам, это поможет запустить еще больше новых услуг в Дії.
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Украина и Швейцария договорились о сотрудничестве
Федоров отметил, что швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству через Программу EGAP системно инвестирует в развитие цифровой Украины.
Вместе мы создали Дію и запустили десятки сервисов для украинцев – ЄМалятко, COVID-сертификаты, автоматическая регистрация бизнеса, уплата налогов в несколько кликов и важные социальные услуги,
– рассказал министр.
Федоров подчеркнул, что Діявыходит на международный уровень. В частности, Эстония, считающаяся наиболее диджитализованной страной Европы, запускает собственное приложение для государственных услуг на базе Дії. Кроме того, десятки стран мира активно интересуются ею.
Украина и Швейцария договорились о партнерстве в сфере цифровой трансформации во время визита в Киев швейцарского президента Игнацио Кассиса.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина планирует углубить сотрудничество по содействию восстановлению через цифровизацию.
Также отдельно обсудили возможности помощи Швейцарии в поддержке диджитализации и помощи в восстановлении телекоммуникационных систем на только что оккупированных территориях нашего государства.
– сообщил президент.
Зеленский встретился с президентом Швейцарии
- Президент Швейцарии вернулся в Украину спустя год после последнего визита. В Киеве он встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским.
- Зеленский заявил, что ожидает от Швейцарии поддержки наших шагов в ответ на то, что Иран продает России дроны-камикадзе. Глава правительства Денис Шмигаль подчеркнул, что визит президента Швейцарии на фоне атак России – это смелое проявление поддержки.
- Кассис отметил, что цель его визита – получить картину военной и гуманитарной ситуации, а также подготовительных работ по восстановлению Украины.