Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Швейцария выделяет более 500 миллионов гривен на цифровизацию Украины. По его словам, это поможет запустить еще больше новых услуг в Дії.

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Украина и Швейцария договорились о сотрудничестве

Федоров отметил, что швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству через Программу EGAP системно инвестирует в развитие цифровой Украины.

Вместе мы создали Дію и запустили десятки сервисов для украинцев – ЄМалятко, COVID-сертификаты, автоматическая регистрация бизнеса, уплата налогов в несколько кликов и важные социальные услуги,
– рассказал министр.

Федоров подчеркнул, что Діявыходит на международный уровень. В частности, Эстония, считающаяся наиболее диджитализованной страной Европы, запускает собственное приложение для государственных услуг на базе Дії. Кроме того, десятки стран мира активно интересуются ею.

Украина и Швейцария договорились о партнерстве в сфере цифровой трансформации во время визита в Киев швейцарского президента Игнацио Кассиса.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина планирует углубить сотрудничество по содействию восстановлению через цифровизацию.

Также отдельно обсудили возможности помощи Швейцарии в поддержке диджитализации и помощи в восстановлении телекоммуникационных систем на только что оккупированных территориях нашего государства.
сообщил президент.

Зеленский встретился с президентом Швейцарии

  • Президент Швейцарии вернулся в Украину спустя год после последнего визита. В Киеве он встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским.
  • Зеленский заявил, что ожидает от Швейцарии поддержки наших шагов в ответ на то, что Иран продает России дроны-камикадзе. Глава правительства Денис Шмигаль подчеркнул, что визит президента Швейцарии на фоне атак России – это смелое проявление поддержки.
  • Кассис отметил, что цель его визита – получить картину военной и гуманитарной ситуации, а также подготовительных работ по восстановлению Украины.