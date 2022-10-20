Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Швейцария выделяет более 500 миллионов гривен на цифровизацию Украины. По его словам, это поможет запустить еще больше новых услуг в Дії.

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Украина и Швейцария договорились о сотрудничестве

Федоров отметил, что швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству через Программу EGAP системно инвестирует в развитие цифровой Украины.

Вместе мы создали Дію и запустили десятки сервисов для украинцев – ЄМалятко, COVID-сертификаты, автоматическая регистрация бизнеса, уплата налогов в несколько кликов и важные социальные услуги,

– рассказал министр.

Федоров подчеркнул, что Діявыходит на международный уровень. В частности, Эстония, считающаяся наиболее диджитализованной страной Европы, запускает собственное приложение для государственных услуг на базе Дії. Кроме того, десятки стран мира активно интересуются ею.

Украина и Швейцария договорились о партнерстве в сфере цифровой трансформации во время визита в Киев швейцарского президента Игнацио Кассиса.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина планирует углубить сотрудничество по содействию восстановлению через цифровизацию.

Также отдельно обсудили возможности помощи Швейцарии в поддержке диджитализации и помощи в восстановлении телекоммуникационных систем на только что оккупированных территориях нашего государства.

– сообщил президент.

Зеленский встретился с президентом Швейцарии