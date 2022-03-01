Украина получила Starlink: как это поможет военным и гражданским

Во вторник, 1 марта, Украина получила первую партию оборудования от Илона Маска для спутникового интернета Starlink. Рассказываем, как оно может помочь украинской армии и гражданским.

Starlink – это система беспроводной спутниковой связи, которая обеспечивает доступ к широкополосному интернет-подключению. Интернет обеспечивает созвездие спутников на низкой околоземной орбите и наземные терминалы, выполняющие роль приемников сигнала.

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Проект компании SpaceX стартовал еще в 2015 году, а в 2018 году на орбиту отправились первые тестовые спутники. На сегодняшний день на орбите находятся уже более 1000 спутников Starlink.

Просьба о помощи

27 февраля 2022 года после вторжения России в Украину в ответ на призыв министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в твиттер относительно запуска Starlink в Украине Маск ответил, что терминалы уже направляются к нам.



Твит-просьба Михаила Федорова и лаконичный ответ Илона Маска / Скриншот 24 канала

Уже на следующий день терминалы Starlink приехали в Украину. Об этом рассказал Михаил Федоров и даже показал их на фото.

Оборудование от Satrlink / Фото Михаила Федорова

Тестирование оборудования Starlink

Первым, кто установил и протестировал работу системы Starlink в Украине, был инженер Олег Кутков. Он рассказал, что процесс подключения и настройки несложный. Сам же специалист без особых настроек просто выставил антенну за окно, а система выдала пиковую скорость до 200 Мбит/с.

Показатели скорости соединения системы Starlink / Скриншот Олега Куткова

У Куткова уже было оборудование на дому, поскольку он давно его приобрел и привез в Украину, а когда система заработала, он просто опробовал ее, установив и настроив технику.

Как Starlink поможет Украине

терминал Starlink уже получила "Укрзализныця" и стала его использовать.

Дело в том, что терминалы Starlink работают благодаря сети спутников на орбите Земли, взаимодействующих между собой с частотой более 10 тысяч гигагерц. Связь с наземными станциями и терминалами обеспечиваются через радиодиапазоны с частотой 12 гигагерц.

При этом скорость соединения по заявлениям производителя может достигать до 1 Гбит/с и может работать практически в любой точке Земли, поскольку была создана, чтобы обеспечивать интернетом наиболее недоступные точки планеты.

Представитель партии "Слуга народа" Юлия Палийчук отметила, что терминалы Satrlink работают почти как украинская спецсвязь и могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

Пока точно неизвестно, при каких сценариях будут использованы терминалы Starlink, но они точно помогут Украине защитить себя от врага, ведь могут обеспечить устойчивую и критически необходимую в условиях войны связь.

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