Украина получила доступ к эксклюзивным высокоточным спутниковым снимкам

Благодаря договоренности с компанией GEOSAT из EOS Макса Полякова, Украина де-факто стала владельцем мультиспектрального оптического спутника и получает эксклюзивные спутниковые данные от GEOSAT 2. Учитывая риски информационной повестки дня в условиях военной агрессии, сообщение о сделке появилось в публичном пространстве только сейчас .

Как сообщили 24 каналу, GEOSAT 2 стал первым спутником, который уже передает оперативные данные наблюдения за территорией Украины исключительно для использования нашей страной. Спутник расположен на орбите и позволяет получать данные со сверхвысоким разрешением, ранее недоступным для Украины.

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Он также дает возможность получать снимки в 100 километрах от государственных границ Украины. Выведенный на орбиту в январе 2022 года украинский спутник "Січ-2-30" имеет в разы меньшее разрешение.

Таким образом, Украина усилила наблюдение с орбиты за своей территорией. Это стало возможным благодаря соглашению о передаче спутниковых данных EOS, основателем которого является Макс Поляков.



Пример снимка GEOSAT 2 / Фото eoPortal

Стратегическое партнерство EOS и GEOSAT 2 укрепляет потенциал космической разведки Украины и помогает увеличить эффективность защиты территории страны, а также повышает качество сбора данных об ущербе, нанесенном населению и экономике военной агрессией российской федерации. Данные можно использовать для решения задач в аграрном секторе, лесном хозяйстве и других отраслях.

Реальные вызовы, с которыми столкнулась Украина, показали нехватку качественных спутниковых снимков для многих направлений. Наш доступ к GEOSAT 2 будет полезен всем отраслям экономики Украины, которые используют спутниковую аналитику в своей деятельности в долгосрочной перспективе. Однако очень важен доступ к спутниковым данным именно для оперативной военной разведки,

– отметил основатель EOS Макс Поляков.

По словам Полякова, Украина должна активизировать разработку собственных технологий, которые позволили бы усилить безопасность страны. Не зависеть от промедлений международных партнеров или многомесячного подписания контрактов с иностранными компаниями, а самим создавать современное вооружение и быть готовыми в любой момент защищать свою страну и украинцев. Бизнесмен также подчеркнул, что готов инвестировать в военные и разведывательные технологии, направленные на укрепление безопасности Украины.

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Подробнее о спутнике GEOSAT 2

Система GEOSAT 2 предоставляет высококачественные и экономически выгодные услуги для клиентов по всему миру. Спутник работает на солнечно-синхронной орбите со средней высотой 620 км с местным временем восходящего узла (LTAN) 10 часов 30 минут, что позволяет получать данные с частотой среднего времени повторного посещения два дня по всему миру (один день в средних широтах).